Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

30 janvier 2023 Emissions

« Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme cette semaine :

Le film “Un petit miracle” avec Sophie Boudre (réalisatrice) et Jonathan Zaccaï,

Enola et Louis, les 2 élèves de la star Academy 2022,

Coups de coeur télé :

“la vie, l’amour tout de suite” sur M6 ; en invité : Anne Marivin, Nicolas Cuche, Louis Durant, Sandy Afiuni et Anna Biolay

Mazarine Pingeot viendra évoquer la philosophie du Vivant pour les grands entretiens de LCP,

Pierre Martot l’interprète de Léo Castelli pour le mythe de Sisyphe au théâtre… »

Jerome