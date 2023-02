Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

20 février 2023 Emissions

Pour l’actu cinéma :

– Le film “Arrête avec tes mensonges, : en invité : Olivier Peyon le réalisateur, Guillaume de Tonquédec, Guilaine Londez et Philippe Besson,

– Le film « A la belle étoile” avec Sébastien Tulard le réalisateur, l’acteur Riadh Belaïche,

Coups de coeur télé :

– Marie Mallia pour la fin de la série “L’abîme”,

– Arthur Mazet pour les 2 derniers épisodes de Crimes Parfaits,

– Découverte musicale : Marie Hennerez présente son premier single… »

Jerome