27 mars 2023 Emissions

« Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

Au programme cette semaine :

Un hommage à Marion Gamme, l’inoubliable Huguette qui nous a quitté et nous avait offert il y a quelques années un moment d’anthologie dans l’émission…

Pour l’actu télé :

– « Ici tout commence » avec Fabian Wolfrom,

– La fiction de France 2 “et doucement rallumer les étoiles” avec Thierry petit le réalisateur, et ses 3 comédiens principaux,

– Le comédien Samuel Allain Abitbol dans “Un si grand soleil” évoquera ses projets,

– Un entretien exceptionnel enregistré au Festival de Luchon avec Jean Jacques Annaud… »

Jerome