Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

24 avril 2023 Emissions

Cette semaine, trois nouveaux films à l’honneur :

– Le film “Quand tu seras grand” avec Andréa Bescond et Eric Metayer,

– Le film “Noémie dit oui” avec la réalisatrice Geneviève Albert accompagné de son héroïne Kelly Depeault et Myriam DeBonville,

– Le film “Notre tout petit petit mariage” avec Camille Lou et Frédéric Quiring,

Coups de coeur télé :

– Axel Naroditzky dans “je te promets”,

– Vincent Perazio le co réalisateur de Thomas Pesquet Objectif France… »

Jerome