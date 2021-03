Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude

8 mars 2021 Emissions

« Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude :

Au programme cette semaine :

– Pour la première fois, Jamy Gourmaud que l’on retrouve chaque jour sur France 5 à 16h55 et mercredi prochain dans le monde de Jamy sur France 3

– coups de coeur télé avec Erika sainte, le lieutenant Camille Delauney dans “les rivières pourpres”,

– Dounia Coesens à l’affiche du téléfilm “la doc et le véto” mardi sur France 3 et en avant première au festival numérique de Luchon

– Mélanie Maudran à l’affiche du double épisode événement de section de recherches et de la série “un si grand soleil”

– une page spéciale “festival numérique de Luchon” avec sa nouvelle présidente Emmanuelle Eymard qui détaillera le programme des festivités avec la présidente du jury fiction Aïssa Maïga… »

Jerome