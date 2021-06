Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

28 juin 2021 Emissions

Au sommaire de ce nouveau magazine :

La venue de Yamina Benguigui et Rachida Brakni pour la sortie du film “Soeurs”

Une page spéciale OPJ saison 2 qui démarre par un prime time événement diffusé ce jeudi 1 juillet sur France 3 avec l’heroïne de la série Yaëlle Trulès et Samir Boitard,

Page spéciale Plus belle la vie avec le début de la saga de l’été, en invité : David Chamak l’un des réalisateurs et Rebecca Hampton… »

Jerome