Chut On Ecoute la télé le lundi à 13h, le mardi à 19h sur attitude !

17 mai 2021 Antenne

Cette semaine au programme :

– Alain Jeanne lance un appels au vote en nouvelle Aquitaine pour le concours « Votre plus beau marché » Sur TF1 et en invité Jean Jacques de Peretti, maire de Sarlat

Coups de cœur télé de la semaine :

– Julie De Bona pour la série “Plan B” ,

– Sara Mortensen pour le grand retour de Astrid et Raphaëlle

– Magalie Vaé la gagnante de la star academy 5 pour le doc sur les 20 ans de la star ac diffusé le 22 mai prochain

– Spécial réouverture des cinémas avec le directeur du groupe CGR Jocelyn Bouyssy ; il détaillera toutes les conditions de réouverture,

– L’équipe du film “L’étreinte” en coup de cœur ciné, Ludovic Bergery le réalisateur et Vincent Dedienne… »

Jerome