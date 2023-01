Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h sur Attitude et le mardi à 19h !

2 janvier 2023 Emissions

Au programme de la première émission de l’année :

2 coups de coeur cinéma :

– le film “16 ans” qui sort le 4 janvier : en invité Philippe Lioret le réalisateur, les comédiens Teilo Azaïs et Sabrina Devoye,

– Guillaume Renusson pour le film “les survivants” et pour « 3615 Monique » sur OCS,

Coups de coeur télé :

– Vortex la série événement de France 2,

– la saison 2 de la série “le code”,

– Année Zéro la minisérie événement de M6 avec Emilie Dequenne… »

Jerome