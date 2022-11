Chut on écoute la Télé le lundi sur Attitude à 13h et le mardi à 19h !

14 novembre 2022 Emissions

« Chut on écoute la Télé le lundi sur Attitude à 13h et le mardi à 19h !

C’est l’événement cette semaine : une émission 100% Plus belle la vie

En invité :

– Tim Rousseau, Florian Lesieur, Stéphane Hénon, Jérome Bertin, Marie Mallia, Laurent Kerusoré, Léa François, Marwan Berenni, Elodie Varlet, Anne Decis, Cécilia Hornus, et – Michelle Podroznik, productrice historique de la série et Claire de la Rochefoucault réalisatrice et productrice actuelle… »

Jerome