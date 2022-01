Chut On Ecoute la Télé, le rendez-vous actu média, tv et cinéma le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude !

10 janvier 2022 Emissions

Au programme cette semaine :

2 coups de coeur ciné :

– le premier consacré au film “Adieu Mr Haffmann” avec Fred Cavayé le réalisateur,

– Le 2ème avec le film “Placés” et le réalisateur Nessim Chikhaoui,

Coups de coeur télé avec :

– Marine Delterme à l’affiche de la série événement de France 2 “Manipulations”,

– Arié Elmaleh à l’affiche du téléfim “Drame en haute mer” ce mercredi,

– Et enfin Benoit Michel pour “Meurtres au Mont St Michel” programmé samedi prochain… »

Jerome