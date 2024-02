Chut On Ecoute la Télé, le rendez-vous de l’actualité de la télé et du cinéma chaque semaine sur Attitude !

19 février 2024 Emissions

Au programme cette semaine :

– Zoï Severin l’interprète de Jasmine Kasmi dans « Ici tout commence »

– Armelle Deutsch pour “l’art du crime”,

– Bruno Solo pour le final de la série “tout cela je te le donnerai”,

– Maïra Schmitt pour “Léo Mattéi”,

– Chloé Chaudoye et Arthur Dupont pour “les petits meurtres”,

– En duo, Aurore Delplace alias Johanna Lemeur dans “un si grand soleil” et Kevin Levy alias Bruno Paoletti dans “demain nous appartient” pour parler one man show et musique… »

