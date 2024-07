Chut On Ecoute la télé, le rendez-vous média, ciné et télé chaque semaine sur Attitude !

1 juillet 2024 Antenne

Les invités de cette semaine :

Coup de coeur cinéma avec :

– Le film “l’enfant qui mesurait le monde” avec Takis Candilis, Bernard Campan et Raphaël Brottier,

Actu télé :

– Jade Pradin alias Morgane dans « Plus belle la vie encore plus belle »,

– Grégoire Champion et Hector Langevin pour « Demain nous appartient »,

-« Ici tout commence » avec Stéphane Blancafort, Catherine Davydzenka et Dembo Camilo… »…

