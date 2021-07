Chut on Ecoute la Télé, le rendez-vous média sur attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h

5 juillet 2021 Emissions

« Chut on Ecoute la Télé, le rendez-vous média sur attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h :

Au programme de ce nouveau numéro inédit :

– Le film “Ibrahim” en ce moment en salles avec le réalisateur et comédien Samir Guesmi, accompagné du compositeur Raphaël Elig,

Coups de coeur télé de la semaine :

– Alexandra Naoum pour son rôle dans Demain nous appartient et son court métrage “Lavande”,

– Bruno Putzulu alias guillaume dans Ici tout commence fera escale le 9 juillet à Ruffec pour une lecture exceptionnelle

– Kjel Bennett alias Bilal dans Plus belle la vie viendra parler de la saga de l’été actuellement à l’antenne

– Candiie alias Audrey dans Camping Paradis fêtera le retour de la série sur TF1 et procèdera au tirage au sort du séjour

– Enfin, une jolie balade musicale avec la chanteuse Yaël Naïm… »

