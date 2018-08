Chut On écoute la télé !!! l’émission des stars c’est la grande rentrée cette semaine !!!!

27 août 2018 Emissions

Rendez-vous sur Attitude ce lundi à 13h et ce mardi à 19h

En invité :

– 4 comédiens de la série de France 2 « un si grand soleil » Fred Bianconi, Jennifer Dubourg Bracconi, Gabrielle lazure et Moise Santamaria,

– Julien Leclercq et Jean Claude Van Damme pour Lukas

On peut déjà vous annoncer quelques noms d’invités pour les semaines à venir, nous aurons Boulevards des airs, Gérard Hernandez, André Manoukian le 3 septembre, Naya le 10 septembre, Lea paci , Yolande Moreau et Jean Dujardin le 22 septembre, viendront également dans les semaines à venir Tibz, Les Négresses vertes, amandine bourgeois, Norinne Masiero et bien d’autres… »

Jerome