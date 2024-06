Chut on Ecoute la télé propose chaque semaine sur Attitude l’actualité ciné, média et télé !

17 juin 2024 Emissions

« Chut on Ecoute la télé propose chaque semaine sur Attitude l’actualité ciné, média et télé !

Au programme :

– L’équipe du film “Nouveau monde” avec Vincent Capello mais aussi Rohid Rahimi, Sandor Funtek et Zoé Marchal,

– Le film “Elle et lui et le reste du monde” avec Victor Belmondo,

Actu télé :

– Pascal Légitimus pour la pièce de théâtre “le duplex” diffusé mardi soir sur France 2,

– Manon Chevallier alias Zoé dans « Plus belle la vie »,

Actu spectacle :

– Stand up avec Pierre Thevenoux en tournée partout en France prochainement… »

Jerome