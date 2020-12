Chut on Ecoute la télé revient avec la hotte de noël avec plus de 200€ de cadeaux à gagner

14 décembre 2020 Emissions

« Chut on Ecoute la télé revient avec la hotte de noël avec plus de 200€ de cadeaux à gagner : envoyez votre nom, prénom et le mot de passe au 0780 999 430 ! Tirage au sort ce mardi à 20 heures !

Au programme cette semaine :

– Eric Antoine pour parler de Connexions son spectacle connecté et de la finale de la France a un incroyable Talent

– Coups de cœur télé de la semaine avec un spéciale “plus belle la vie” et nos 2 invitées Stéphanie Paréja et Elodie Varlet à l’occasion du prime,

– Nos 3 miss régionales qui défendrons les couleurs de Miss France à quelques jours de l’élection : Leila Veslard Miss Aquitaine, Léa Graniou Miss Limousin et Justine Dubois Miss Poitou Charentes nous livreront leurs dernières impressions en exclusivité

– – “les secrets du Château” avec Claire de la Rochefoucault, Jean Charles Chagachbanian et Hélène Seuzaret…

– Chut on écoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h.»

Jerome