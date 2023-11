Chut On Ecoute la Télé sur Attitude !

20 novembre 2023 Emissions

Pour l’actut cinéma :

– Le film “Vincent doit Mourir’ ; en invité Stéphane Castang le réalisateur et le comédien Karim Leklou,

– Le film “rien à perdre” ; en invité : Delphine Deloget et de l’acteur Félix Lefebvre,

Pour l’actu tv :

– “Noel et plus si affinités” avec Hélène de Fougerolles ce lundi soir,

– Le téléfilm événement “je suis né à 17 ans” avec Jules Morlon et Thierry Beccaro,

– Marie Colomb pour “Follow” qui arrive sur 13ème rue… »

Jerome