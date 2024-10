Chut On Ecoute la Télé sur Attitude : chaque semaine toute l’actualité média et télé

« Chut On Ecoute la Télé sur Attitude : chaque semaine toute l’actualité média et télé :

Au programme :

– La première production de la plateforme Max “une amie dévouée”,

– Anne Décis pour le « fantôme des saintes » et « Plus belle la vie »,

– Joyce Bibring pour la minisérie événement “un soupçon”,

– Moïse Santamaria pour “un si grand soleil”,

– Nicolas Brossette Directeur de collection sur la série « Demain nous appartient » pour parler de son métier… »

