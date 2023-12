Chut On Ecoute la télé sur Attitude ; l’actualité TV et ciné !

18 décembre 2023 Emissions

Au programme cette semaine :

Actu TV :

– La France à un incroyable Talent avec Aïcha des soignantes,

– Nicolas Gob pour “L’art du crime” et “Meurtres sur la côte fleurie”,

– Actu cinéma consacrée à “Ma France à moi” avec Benoit Cohen, Nawid Elham et Mohammad Ewaz,

– Actu plateforme consacrée à “Grand palais chicha Lounge” avec Orane Hadjadj et Eva Hualt… »

Jerome