Chut On Ecoute la télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h !

18 septembre 2023 Emissions

– Coup de coeur cinéma consacré au film “Last dance” avec la réalisatrice Delphine Lehericey et François Berléand,

– Actu plateforme cette semaine avec la sortie sur Prime de “Killer Coaster” en invité : la productrice Barbara Maubert et le réalisateur Nicola Lange,

Actu télé :

– “Adieu Vinyle” : en invité Josée Dayan et Barbara Pravi,

– La série 66-5 la nouvelle création originale Canal+ avec la créatrice Anne Landois (“Engrenages”), Alice Isaaz et Raphael Acloque… »

Jerome