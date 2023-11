Chut on Ecoute la Télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h !

23 octobre 2023 Emissions

– Actualité cinéma avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Vanessa Guide pour la sortie de “3 jours max”,

Pour l’actu télé :

– Clémentine Poidatz pour “Morts au sommet” ce lundi sur France 2,

– Zoï Severin l’interprète de Jasmine Kasmi dans Ici tout commence,

– Samy Gharbi pour Demain nous appartient,

– Fanny Cottençon et Vinnie Dargaud pour “Scènes de ménages”

