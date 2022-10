Chut On Ecoute la télé sur Attitude, le lundi à 13h et le mardi à 19h !

3 octobre 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la télé sur Attitude, le lundi à 13h et le mardi à 19h !

Au programme cette semaine :

Sofia Essaïdi pour la série “les combattantes” sur TF1,

L’équipe du téléfilm “Boomerang” diffusé mercredi sur France 2 avec le réalisateur Christian François, et Bruno Salomone,

Clémence Lassalas pour “demain nous appartient”,

Bérangère Krief pour “Syndrôme E” la nouvelle série de TF1,

L’équipe de “Miskina la pauvre” qui débarque sur Amazon avec Melha Bédia, Anthony Marciano, Xavier Lacaille, Shirine Boutella et Victor Belmondo… »

Jerome