10 octobre 2022 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé sur Attitude, le lundi à 13h et le mardi à 19h :

Au programme cette semaine :

– Une spéciale Darknet sur mer, la fiction Amazon avec les réalisateurs mais aussi Artus, Arié Elmaleh et Joséphine Draï,

Coups de coeur télé :

– Le souffle du dragon, la fiction événement de M6 avec la réalisatrice Stéphanie Pillonca accompagné de son équipe,

– Spécial « Ici tout commence » avec Florence Coste et Axelle Dodier alias laetitia et Kelly,

– Spectacle avec Gil Alma et Benoit Joubert pour leur spectacle en duo… »

Jerome