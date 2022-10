Chut On Ecoute la télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h !!!!

17 octobre 2022 Emissions

A l’affiche cette semaine :

– Cinéma : la spéciale “Belle et Sébastien nouvelle génération” avec Pierre coré et Michèle Laroque,

Actu TV :

– “Bellefond” la fiction événement de France 3 avec et les deux réalisatrices, Stéphane Bern et Mélanie Robert,

– Page spéciale Demain nous appartient avec le couple mythique de la série Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur… »

