Chut on Ecoute la Télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h

13 mars 2023 Emissions

Au programme :

– Le film “sage homme” avec la réalisatrice Jennifer Devoldère et Melvin Boomer,

Pour l’actu télé :

– “Maman a disparu” mardi soir sur France 3 avec l’une des comédiennes Brigitte Aubry

– La nouvelle série de TF1 “Promethée” avec Fantine Harduin et le réalisateur Christophe Campos,

– Meurtres à Pont aven à l’honneur avec notamment Alexandre Brasseur… »

Jerome