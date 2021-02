Chut On Ecoute la télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h

« Chut On Ecoute la télé sur Attitude le lundi à 13h et le mardi à 19h :

En invité cette semaine !

spéciale Je te promets la nouvelle série de TF1 avec la productrice Aline panel et le comédien Hugo Becker

spéciale “la fille dans les bois” diffusé ce mercredi sur France 2 avec la productrice Mathilde Muffang et l’actrice Carolina Jurczak

Julie Zenatti viendra présenter son nouvel album” refaire danser les fleurs”

le comédien Arthur Dupont pour “les petits meurtres d’Agatha Christie”

enfin hommage à celui qui à eu son nom à plus de 1500 génériques de films qui à été emporté par le covid, Remy Julienne… »

Jerome