8 juillet 2024 Emissions

« Chut On Ecoute la télé sur Attitude, le rendez-vous des médias, du cinéma et de la télé !

En invité cette semaine :

– Thomas Vilan et Alexandra Favalli Pour leurs personnages de Léonard et Maya dans « Ici tout commence »,

– Adher et Kevin Levy pour évoquer leurs 2 personnages dans « Demain nous appartient »,

– Maeva Pasquali Pour le retour de « Un si grand soleil « en quotidienne sur France 2

– Jérôme Anthony pour la soirée spéciale “ce soir on chante avec les pompiers” à Carcassonne,

– Ludivine et Loïc pour leur bilan de leur aventure dans « Mariés au premier regard »… »

