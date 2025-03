Chut on écoute la télé sur Attitude ! Retrouvez toute l’actualité de la télé, du ciné et des médias !

3 mars 2025 Emissions

« Chut on écoute la télé sur Attitude ! Retrouvez toute l’actualité de la télé, du ciné et des médias !

Actu ciné :

– “Dans la cuisine des N Guyen” avec le réalisateur Stéphane Ly-Cuong et l’actrice Clotilde Chevalier

Actu télé :

– “Mariés au premier regard” avec Alicia Mahé, candidate de la saison 5 qui nous propose son livre,

– “Olympe, une femme dans la révolution” avec Mathieu Busson et Julie Gayet,

– “L’intruse” avec les actrices Mélanie Doutey et Lucie Fagedet,

– “Joseph” la nouvelle série de TF1 avec à l’antenne, Lucien Jean Baptiste et Dounia Coesens… »

Jerome