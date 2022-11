Chut On Ecoute la télé sur Attitude tous les lundis à 13h et les mardis à 19h !

7 novembre 2022 Emissions

Au programme :

– La spéciale “Les femmes du square” avec Léa Drucker et Eye Haïdara,

Coups de coeur télé :

– Philippe Bas pour “le saut du diable 2”,

– Louis Duneton pour “Addict”,

– Joakim Latzko et Dounia Coesens pour le final de « Plus belle la vie »

– Enfin, le festival du film de Sarlat avec la directrice artistique du festival et le directeur du cinéma le Rex… »

Jerome