Chut on écoute la télé sur Attitude tous les lundis à 13h et mardi à 19 !

12 mars 2018 Antenne Emissions

Cette semaine en invité :

* Michel Symes Hélène Seuzaret : spécial meurtre en pays d’ Oléron

* Alika Del Sol, Anne Charrier et Nicolas Grandhomme pour le téléfilm prête à tout

* JJennifer Lauret pour Joséphine Ange Gardien pour le crossover de ce soir avec Camping Paradis

* l’équipe des Brouteur.com une série pour TV5MONDE »

Jerome