24 septembre 2018 Antenne Emissions

« Chut on écoute la télé sur Attitude, tous les lundis à 13h et mardis à 19h !!!! :

Au programme cette semaine :

– la chanteuse Léa Paci qui viendra nous présenter son tout nouveau single,

– nos coups de coeur télé de cette semaine avec l’héroïne de la série “Un si grand soleil” Mélanie Maudran,

– la comédienne et réalisatrice Noémie Lovsky sera avec nous pour la fiction “les impatientes” diffusé mercredi prochain sur France 2,

– Arielle Séménoff alias Catherine dans Demain nous appartient,

– Enfin page spéciale I feel good le film de Benoit Délépine et Gustave Kervern qui sort en salles mercredi prochain, en invité les 2 réalisateurs accompagnés de Yolande Moreau et Jean Dujardin »

