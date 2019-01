Chut On Ecoute La Télé sur Attitude tous les lundis à 13h et mardis à 19h !

14 janvier 2019 Antenne Emissions

Cette semaine Alain JEANNE reçoit :

– En invités d’honneur, Jacques Gamblin et Laetitia Casta Officiel pour le très beau film de Nils Tavernier l’incroyable histoire du facteur cheval,

– Stéphane Hénon pour le prime de Plus belle la vie,

– Catherine Marchal pour la série On va s’aimer un peu, beaucoup

– Et pour la découverte musicale de la semaine : Ella/foy «

