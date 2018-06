« Chut on écoute la télé sur Attitude tous les lundis à 13h et mardis à 19h avec de nombreux invités:

18 juin 2018 Emissions

On se retrouve donc ce lundi 18 juin dans Chut on écoute la télé avec une spéciale du film “budapest” qui sortira le 27 juin au cinéma , à cette occasion Manu Payet, Mr Poulpe et Jonathan Cohen seront nos invités, puis ce sera une spéciale Plus belle la vie avec 2 comédiens historiques de la série qui seront à nos côtés, Rebecca Hampton et Pierre Martot seront nos invités

à l’occasion de la sortie du film “le doudou” Malik Bentalha viendra nous rejoindre et enfin, Patrick Jorge directeur du festival des hérault du cinéma et de la télé du cap d’agde nous détaillera à la veille de l’ouverture tous les détails de cette 15 ème édition que l’on couvrira pour vous

Jerome