Chut on écoute la télé sur Attitude !! tous les lundis à 13h et mardis à 19h

En exclusivité dans la région, cette semaine, Alain JEANNE reçoit en interview :

Franck Dubosc, Audrey Dana, Camille Cottin, Eloise Lang, Rayane Bensetti, Kevin Razy, Melha Bedia, Stéphane De Groodt, Malik Bentalha et bien d’autres

A venir,

– le lundi 29 janvier la famille Tuche au grand complet ainsi que des agriculteurs de l’amour est dans le pré,

Lundi 5 février, Michael Youn, Mathieu Bisson

Lundi 12 février spéciale festival de luchon avec encore pleins d’invités notamment Zoé Félix, Mathieu Madénian, etc… »

