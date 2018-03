« Chut On écoute la Télé sur Attitude !

19 mars 2018 Antenne Emissions

« Chut On écoute la Télé sur Attitude !

Tous les lundis à 13h et mardis à 19h !

En invité cette semaine :

Robin Sykes et Rayane Bensetti pour le film « la finale »

Florent Manaudou pour sections de recherches

FFrance Zobda pour le rêve français sur France 2

Julia Faure et François Vincintelli pour j’ai deux amours sur Arte

Jean Dell pour Clem…. »

Jerome