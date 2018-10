Chut on écoute la télé tous les lundis à 13 heures sur Attitude et les mardis à 19 heures

29 octobre 2018 Non classé

En invité cette semaine :

– David MORA pour son rôle dans « scènes de ménage » et pour nous parler de ses projets,

– Le chanteur Ben MAZUE à l’occasion de son passage dans notre région,

– Laurent OLMEDO pour son rôle dans « un si grand soleil »,

– Manon BRESCH pour son rôle dans « plus belle la vie » et pour nous parler du télé-film diffusé la semaine prochaine « le jour où j’ai brûlé mon cœur »… »

Jerome