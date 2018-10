Chut on écoute la Télé, tous les lundis à 13 heures sur Attitude et les mardis à 19 heures !

Cette semaine en invité sur notre antenne :

– Le chanteur TIBZ pour nous présenter son album et ses projets,

– L’humoriste Kamini à l’occasion de sa nouvelle tournée,

– Jules FABRE et Enola RIGHI les enfants du feuilleton « plus belle la vie »,

– Emma COLBERTI pour le feuilleton « un si grand soleil »

