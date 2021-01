Chut on Ecoute la télé tous les lundis à 13h et les mardis à 19h !

18 janvier 2021

Au programme cette semaine :

– Le groupe 21 Juin de Charente Maritime, le groupe que l’on soutiendra pour la course à l’eurovision :; le duo Manon et Julien nous diront tout sur cette nouvelle aventure !

Coups de cœur télé

– la famille Van der Auwera que vous retrouvez chaque jour dans Familles nombreuses la vie en xxl ; en invité : Cindy et Sébastien

– Sofia Essaïdi viendra parler du final de la série “La Promesse” sur TF1,

– Léonie Simaga sera à l’affiche du “meurtres à Albi” diffusé le 23 janvier prochain sur France 3,

– Enfin Franck Sémonin dans Demain Nous Appartient et bientôt de retour dans « Section de Recherches », sur TF1 le 28 janvier prochain… »

