« Chut on écoute la télé, tous les lundis à 13h et les mardis à 19h sur Attitude !!! Au sommaire de cette semaine:

28 mai 2018 Emissions

– Jean Pierre Améris pour son film « je vais mieux »

– Edward Baily et Charlotte Desgeorges pour la série l’accident sur France 3

– Elodie Varlet pour plus belle la vie

-Pascal Llbé pour la série maman à tort

-L’équipe du festival Notes en verts »

Jerome antenne