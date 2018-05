Chut on écoute la télé, tous les lundis à 13h et les mardis à 19h sur Attitude !!! Au sommaire du 21 et 22 mai

18 mai 2018 Antenne

-équipe de la série Maman à tort (François Velle le Réal, les productrices Delphine Wauthier et Caroline Lassa et l’actrice Anne Charrier)

-équipe du film la fête des mères (Marie Castille Mention Scharr Réal et la comédienne Olivia Côte)

-Sarah Cheyenne pour la série Tandem (fille de Astrid Veillon dans la série)

-Et Marc Lavoine pour la sortie de son nouvel album »

