Chut on écoute la télé, tous les lundis à 13h et les mardis à 19h sur Attitude !!!

4 juin 2018 Antenne Emissions

« Chut on écoute la télé, tous les lundis à 13h et les mardis à 19h sur Attitude !!! Au sommaire de cette semaine:

Au sommaire cette semaine :

– L’Equipe du film « la légende » avec Florian Hessique (réal et comédien) et Patrick Préjean et Olivier Pagès

– Camille Lou pour la série maman à tort

– Bruno Solo et Rose Montron pour la série l’accident

– l’équipe de la série NU (Olivier Fox Real, Satya Dusaugey, Malya Roman comédiens)»

Jerome antenne