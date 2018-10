Chut On Ecoute La Télé tous les lundis à 13h et mardis à 19h sur Attitude

Cette semaine à l’affiche :

– Muriel ROBIN en invitée exceptionnelle pour le Téléfilm Jacqueline SAUVAGE

– Egalement Olivier MARCHAL, Yves REGNIER et Samantha REGNIER…

Découvrez aussi les nouveautés de M6 avec le responsable de la fiction de la chaîne… »

