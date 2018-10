Chut On Ecoute La Télé tous les lundis à 13h et mardis à 19h sur Attitude

8 octobre 2018 Antenne Emissions

« Chut On Ecoute La Télé tous les lundis à 13h et mardis à 19h sur Attitude :

Cette semaine à l’affiche :

– La chanteuse et actrice Lorie Pester,

– Jeremy Banster,

– Philippe Caroit pour la diffusion de son télé-film sur france3 ce mardi 9 octobre,

Amandine Bourgeois pour la présentation de son nouvel album » »

Jerome