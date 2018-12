Chut On ecoute La Télé tous les lundis à 13h et mardis à 19h sur Attitude

10 décembre 2018 Antenne Emissions

Emission événement cette semaine :

– une spéciale Rémi sans famille avec le réalisateur Antoine Blossier, le compositeur Romaric Laurence ainsi que Jacques Perrin,

– spécial Miss France avec Maeva Coucke en invitée exceptionnelle,

– Alain JEANNE reçoit également Maud Baecker qui est jury à Miss France et qui est à l’affiche « d’un bébé pour Noel » ce soir sur TF1,

– Et en exclusivité sur Attitude, nos trois miss régionales Miss Aquitaine Miss Poitou-Charentais et Miss Limousin… »

Jerome