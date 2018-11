Chut On Ecoute la Télé tous les lundis à 13h sur Attitude et les mardis à 19h ! Au sommaire ce lundi 12 novembre

Au sommaire ce lundi 12 novembre :

– Thibaut de Montalembert pour la série dix pour cent,

– l’équipe de la série de France 3 « aux animaux la guerre » avec Alain Tasma, Rod Paradot et Nicolas Mathieu qui à obtenu le prix Goncourt avec son roman qui à inspiré la série, Andréa Bescond et Eric Metayer pour le très beau film « les chatouilles », un film sur les agressions sexuelles sur mineures,

– Et pour le spécial Festival de la baule, Catherine Jacob en invité d’honneur.

A venir le lundi 19 novembre, ne manquez pas : Ludivine Sagnier, José Garcia et Jean Paul Rouve pour le film lola et ses frères, Gregory Montel pour dix pour cent et page spéciale du film moscou Royan avec sa réalisatrice et comédienne principale Eléna Cosson »

Jerome