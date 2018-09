Chut on écoute la télé tous les lundis à 13h sur Attitude et les mardis à 19h !

« Chut on écoute la télé tous les lundis à 13h sur Attitude et les mardis à 19h !

En invité cette semaine :

– Le groupe Boulevard des Airs pour la présentation de leur nouvel album,

– Les Nègresses vertes à l’occasion de leurs trente ans de carrière,

– Gérard HERNANDEZ pour la nouvelle saison de Scènes de ménage,

– Et les acteurs de la nouvelle série Tv un si beau soleil ! »

Jerome antenne