Chut On Ecoute la télé, tous les lundis sur Attitude à 13 heures et les mardis à 19h !

15 octobre 2018 Antenne Emissions

Au programme cette semaine :

Au programme cette semaine :

– Agustin GALIANA pour nous présenter son nouveau titre et le télé-film de ce soir,

– Julie DE BONA pour la projection du film « on a échangé mon enfant »,

– Gary GUENAIRE aka Theo dans « un si grand soleil »

– Fred CAVAYE et Vincent ELBAZ pour la sortie du film « le jeu »… »

