Chut On écoute la télé, toute l’actu de la télé, du cinéma et des médias sur Attitude !

13 mai 2024 Emissions

Au programme :

– Une spéciale HPI avec la réalisatrice Mona Achache et le comédien Mehdi Nebbou,

– Le téléfilm “12 ans 7 mois 11 jours” avec Julie Gayet,

– “la fulgurée”, film avec Camille Claris et Pierre Perrier,

– “les secrets du Finistère” avec Jérémy Banster… »

