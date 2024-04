Chut On Ecoute la Télé : toute l’actualité du cinéma, des médias et de la télé sur Attitude !

8 avril 2024 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé : toute l’actualité du cinéma, des médias et de la télé sur Attitude !

Au programme cette semaine :

– Coup de coeur ciné consacré au film “Nous les leroy” avec les comédiens Lily Aubry et ADRIEN Heaulmé

Actu télé :

– La série « Plus belle la vie encore plus belle « qui fête déjà ses 3 mois d’antenne ce 8 avril, l’heure du bilan pour la productrice Clémentine Planchon et le couple mythique du mistral Jérôme Bertin et Marie Réache ,

– La série “Homejacking” sur OCS pulp avec Carl Malapa et Sofia Lesaffre… »

Jerome