Chut On Ecoute la Télé vous propose une émission pleines de surprises cette semaine…

30 novembre 2020 Emissions

« Chut On Ecoute la Télé vous propose une émission pleines de surprises cette semaine, c’est le grand retour du jeu de la hotte de noël avec plus de 150€ de cadeaux culturels à gagner !!! Ecoutez, notez le numéro et jouez à ce grand concours !!!

Au programme :

– Julie Zenatti à l’occasion de la sortie de son nouveau single “paisiblement fou”,

– Coups de coeur télé avec Lucia Passaniti alias Noémie Madret dans Ici tout commence,

– Moïse Santamaria alias Manu Léoni dans un si grand soleil

– Gil Alma qui sera à l’affiche de 2 nouveaux épisodes inédits de la série “César Wagner” vendredi,

– enfin Elsa Esnoult à l’occasion de la sortie de son album “Elsa Esnoult chante noël” !

Chut on Ecoute la Télé le lundi à 13h et le mardi à 19h sur Attitude ! »

Jerome